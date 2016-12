Elfogadta az ESA a közös európai űrstratégiát

Space 4.0

2016. december 7. 14:23

Luzernben ülésezett az Európai Űrügynökség, melynek 2015 óta Magyarország is tagja. A találkozón elfogadták az európai űrstratégiát, döntöttek az európai marsjáró, hordózórakéta és a nemzetközi űrállomás fejlesztését érintő programokról is. Magyarország jelenleg ipari, és technológiai fejlesztést, valamint földmegfigyelési feladatokat érintő programokban vesz részt. Zajlik a magyar űrstratégia kidolgozása is.

A svájci Luzernben tartotta ülését előző héten az Európai Űrügynökség, ahol elfogadták a közös európai űrstratégiát. Előző év novemberében csatlakozott Magyarország a szervezethez és teljes jogú tagként vett részt az ülésen. Solymár Károly Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára vezette Tari Fruzsina, a Magyar Űrkutatási Iroda vezetője képviselte az ülésen Magyarországot. Közös európai égbolt felé A találkozón elfogadták az ügynökség főigazgatója által beterjesztett Space 4.0 „towards the United Space in Europe” nevű stratégiát. A januárban bemutatott dokumentum alapján az ügynökség munkája és az űrkutatás a társadalom, a tudományos élet, a politika és az ipar szerves együttműködéseként valósulna meg. A következő öt évben 3000 milliárd forintnak megfelelő költségvetéssel fog futni az ügynökség alaptevékenysége, a tagállamok számára kötelező programja és 24 választható űrprogram. Döntöttek az ExoMars, európai marsjáró program folytatásáról; saját hordozórakéta fejlesztéséről és a nemzetközi űrállomás európai moduljának meghosszabbításáról is. Magyar feladatok az európai űrkutatásban Magyarország elsődlegesen az ipari, technológiai fejlesztésben és a földmegfigyelési feladatokban vesz részt. Egy választható program részeként kezdték el fejleszteni a kozmikus sugárzást mérő CROSS-rendszert, ennek részeként a RadCube műholdat és RadMag műszert. Magyarország az ESA Ipari Ösztönző Rendszerében is részt vesz, a programot pályázatait a magyarok az átlagon felüli arányban nyerik el. A magyar űrstratégia kidolgozása is folyamatban van, ez határozhatja meg a későbbiekben az ország feladatait az Európai Űrügynökségen belül.

A bejegyzés trackback címe: http://sci-fi.mandiner.hu/trackback/26953